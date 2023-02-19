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Перед матчем с «Баварией» между Месси и Рамосом произошел неловкий, но очень милый момент. До сих пор сложно поверить, что такое возможно 💙

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Будто и не было многих лет вражды.

Между Месси и Рамосом произошел неловкий, но милый момент перед матчем с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Лео подошел к Серхио, чтобы обменяться манишками, когда команда разогревалась перед игрой. Однако защитник явно не понял намерения аргентинца и вместо этого обнял Месси — он подумал, что нападающий подошел именно за этим. Вы только посмотрите:

Болельщики считают, что, несмотря на 15 лет соперничества в Ла Лиге, Серхио всегда питал слабость к Лео.

💬 «Значит, Рамос все эти годы тайно любил Месси??? Такие отношения между ними до сих пор меня шокируют».

💬 «Он всю жизнь мечтал об этом объятии».

💬 «Это величайшая любовная история из жанра «Враги, ставшие друзьями».

💬 «Очевидно, что в глубине души они всегда уважали друг друга, он просто делал свою работу в Мадриде и иногда просто слишком увлекался».

💬 «Связь между этими двумя просто невероятна.

3 комментария

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Гекдениз Кардениз
помню матч на Кубок Рамос вьехал в Лео тот кувыркнулся бошкой вниз так что пол бошки опухло ,Месси тогда доиграл еще и порешал Реал
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Антон
Да он потанцевать, может, хотел. За талию взял Серёжу.
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Максим Τихонов
Действительно, мило)
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+1
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