Перед матчем с «Баварией» между Месси и Рамосом произошел неловкий, но очень милый момент. До сих пор сложно поверить, что такое возможно 💙

Будто и не было многих лет вражды.

Между Месси и Рамосом произошел неловкий, но милый момент перед матчем с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Лео подошел к Серхио, чтобы обменяться манишками, когда команда разогревалась перед игрой. Однако защитник явно не понял намерения аргентинца и вместо этого обнял Месси — он подумал, что нападающий подошел именно за этим. Вы только посмотрите:

Болельщики считают, что, несмотря на 15 лет соперничества в Ла Лиге, Серхио всегда питал слабость к Лео.

💬 «Значит, Рамос все эти годы тайно любил Месси??? Такие отношения между ними до сих пор меня шокируют».

💬 «Он всю жизнь мечтал об этом объятии».

💬 «Это величайшая любовная история из жанра «Враги, ставшие друзьями».

💬 «Очевидно, что в глубине души они всегда уважали друг друга, он просто делал свою работу в Мадриде и иногда просто слишком увлекался».

💬 «Связь между этими двумя просто невероятна.