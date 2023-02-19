Перед матчем с «Баварией» между Месси и Рамосом произошел неловкий, но очень милый момент. До сих пор сложно поверить, что такое возможно 💙
Будто и не было многих лет вражды.
Между Месси и Рамосом произошел неловкий, но милый момент перед матчем с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Лео подошел к Серхио, чтобы обменяться манишками, когда команда разогревалась перед игрой. Однако защитник явно не понял намерения аргентинца и вместо этого обнял Месси — он подумал, что нападающий подошел именно за этим. Вы только посмотрите:
Болельщики считают, что, несмотря на 15 лет соперничества в Ла Лиге, Серхио всегда питал слабость к Лео.
💬 «Значит, Рамос все эти годы тайно любил Месси??? Такие отношения между ними до сих пор меня шокируют».
💬 «Он всю жизнь мечтал об этом объятии».
💬 «Это величайшая любовная история из жанра «Враги, ставшие друзьями».
💬 «Очевидно, что в глубине души они всегда уважали друг друга, он просто делал свою работу в Мадриде и иногда просто слишком увлекался».
💬 «Связь между этими двумя просто невероятна.
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