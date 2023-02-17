«Я с ним поговорил». Гальтье прокомментировал досуг Неймара и вспомнил про слова Мбаппе, который просил игроков выспаться и правильно питаться

«ПСЖ» уступил «Баварии» со счетом 0:1 в первой встрече плей-офф ЛЧ.

После матча Мбаппе призвал одноклубников высыпаться и правильно питаться, чтобы восстановиться к следующим играм. На следующий день после поражения от «Баварии» Неймар принял участие в турнире по покеру, а затем ночью сходил с друзьями в «Макдональдс».

Многие болельщики сочли такое поведение бразильца непрофессиональным. Некоторые предположили, что Неймар намеренно выбрал такой досуг, чтобы насолить Мбаппе.

На пресс-конференции Кристоф Гальтье прокомментировал ситуацию. Тренер не считает, что времяпрепровождение бразильца как-то связано со словами француза:

«В микст-зоне Килиан сказал то же, что и в раздевалке. Это были зрелые и правильные вещи. Нельзя связывать слова Килиана с фотографией Нея в ресторане быстрого питания, и я не буду этого делать. Я разговаривал с Неем. Я сказал ему, что думаю. В свой выходной он имеет право сыграть в покер. Я сказал ему, что я думаю о фотографии, которая распространилась в прессе и соцсетях. Этот разговор останется между ним и мной. Но я глубоко убежден, что между словами Килиана и фотографией Нея нет никакой связи».

Очевидно, Гальтье не был доволен тем, что фото игрока его команды в «Макдональдсе» распространилось в прессе. Остается надеяться, что досуг Неймара не вызовет конфликтов внутри команды.

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