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После матча с «Баварией» Неймар сыграл на турнире по покеру, а затем сходил в «Макдональдс». Фанаты «ПСЖ» в бешенстве

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«ПСЖ» уступил «Баварии» в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Мбаппе, появившийся на поле во второй половине встречи, оживил игру команды Гальтье. А вот Неймар в матче запомнился лишь стычкой с Паваром.

После игры Килиан призвал одноклубников позаботиться о своем здоровье – побольше спать и правильно питаться. Неймар сделал все с точностью до наоборот.

На следующий день после поражения от «Баварии» бразилец сыграл на турнире по покеру, за участие нужно было заплатить 10 тысяч евро. 

Неймар быстро вылетел из главного турнира, но вечер нападающего «ПСЖ» на этом не закончился. Уже после покера, ночью, Неймар заглянул в «Макдональдс».

Болельщиков «ПСЖ» поведение бразильца вывело из себя. Фанаты считают, что Неймар поступил непрофессионально и теперь должен понести наказание. 

Поклонники столичной команды делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Это чушь собачья, он должен быть наказан!»

💭 «Это катастрофа. Если бы он хотя бы забил или отдал ассист в матче против «Баварии», претензий было бы меньше. Что в голове у этого парня? Клуб должен отреагировать соответствующе».

💭 «Проблема не в том, что он играл в покер, проблема в том, что он делал это ночью. Здоровый сон – основа всего! А ведь совсем скоро ему предстоит сыграть с «Лиллем», важный матч, а Неймар будет вялым. Ужасный непрофессионализм».

💭 «Чуваку плевать на клуб. В матче против «Баварии» он уже думал о своем покерном турнире».

💭 «Я ужасно зол. Он был ужасен в матче ЛЧ, Павар возил его всю игру, Неймар только и делал, что истерил. А через один день он уже сидел за покерным столом и ел бургеры. Серьезно? Так ведет себя профессионал? Клуб обязан наказать его, такое нельзя спускать с рук».     

А что вы думаете об этом инциденте? 

9 комментариев

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Terrific World
Бред, не дают расслабиться даже
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Stas Nadtochy
А что, он должен был проплакать в подушку всю ночь?) Может делать все, что хочет, если это не противоречит этическим нормам и правилам внутри команды. Некоторым болелам лучше к психологу сходить конечно
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Stas Nadtochy
Ответ Mixos Demid
Неймар не поддается воспитанию! Хочу бургер, жру бургер! И насрать, что профессиональному футболисту бургер нельзя! В том числе за соблюдение правильного режима питания профессиональному футболисту платят огромные деньги!!!
Что ты придумываешь?) есть можно все, вопрос в каком количестве и как часто. То что куча фото, как команды едят пиццу в раздевалках тебя не смущает?)
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Mixos Demid
Маку надо Неймара и Азара своими амбассадорами!!! Платить можно жрачкой!!!
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Mixos Demid
Неймар не поддается воспитанию! Хочу бургер, жру бургер! И насрать, что профессиональному футболисту бургер нельзя! В том числе за соблюдение правильного режима питания профессиональному футболисту платят огромные деньги!!!
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TravenS
А че, на следующий день после матча футболисты никуда не должны ходить? У них нет свободного времени?
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Андрей Иванов
Бред, он итак бегал получше остальных, пусть другие пешеходы ложатся баиньки !
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Растиньяк
А что он должен, одеться в черное и объявить траур? Фанаты футбола канеш нездоровые люди
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Даниил Синяев
Проиграли не из-за Неймара, это однозначно. За своим режимом пусть следит сам, не маленький мальчик. Думаю, если бы матч закончился победой парижан, ему бы никто и слова не сказал, так что позиция его осуждающих немного неправильна
Пока Неймар на поле показывает себя нормально, как минимум тренера и владельцев все устраивает. Будут проблемы - будут решать с режимом
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