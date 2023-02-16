После матча с «Баварией» Неймар сыграл на турнире по покеру, а затем сходил в «Макдональдс». Фанаты «ПСЖ» в бешенстве

«ПСЖ» уступил «Баварии» в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Мбаппе, появившийся на поле во второй половине встречи, оживил игру команды Гальтье. А вот Неймар в матче запомнился лишь стычкой с Паваром.

После игры Килиан призвал одноклубников позаботиться о своем здоровье – побольше спать и правильно питаться. Неймар сделал все с точностью до наоборот.

На следующий день после поражения от «Баварии» бразилец сыграл на турнире по покеру, за участие нужно было заплатить 10 тысяч евро.

Неймар быстро вылетел из главного турнира, но вечер нападающего «ПСЖ» на этом не закончился. Уже после покера, ночью, Неймар заглянул в «Макдональдс».

Болельщиков «ПСЖ» поведение бразильца вывело из себя. Фанаты считают, что Неймар поступил непрофессионально и теперь должен понести наказание.

Поклонники столичной команды делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Это чушь собачья, он должен быть наказан!»

💭 «Это катастрофа. Если бы он хотя бы забил или отдал ассист в матче против «Баварии», претензий было бы меньше. Что в голове у этого парня? Клуб должен отреагировать соответствующе».

💭 «Проблема не в том, что он играл в покер, проблема в том, что он делал это ночью. Здоровый сон – основа всего! А ведь совсем скоро ему предстоит сыграть с «Лиллем», важный матч, а Неймар будет вялым. Ужасный непрофессионализм».

💭 «Чуваку плевать на клуб. В матче против «Баварии» он уже думал о своем покерном турнире».

💭 «Я ужасно зол. Он был ужасен в матче ЛЧ, Павар возил его всю игру, Неймар только и делал, что истерил. А через один день он уже сидел за покерным столом и ел бургеры. Серьезно? Так ведет себя профессионал? Клуб обязан наказать его, такое нельзя спускать с рук».

А что вы думаете об этом инциденте?