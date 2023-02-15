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После игры с «Баварией» Рамос толкнул журналиста. Серхио удалось уладить конфликт

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Серхио Рамос Серхио Рамос
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После поражения от «Баварии» Неймар и Месси впервые в сезоне подошли к фанатской трибуне «ПСЖ».

Журналисты поспешили запечатлеть этот момент и совсем не заметили Рамоса. Корреспонденты проносились мимо защитника, задевая его плечами. Фотографу из Германии досталось – Серхио не выдержал и с силой оттолкнул мужчину от себя.

Но конфликт быстро удалось уладить. По информации RMC Sport, Серхио Рамос лично извинился перед немецким журналистом:

«В среду мужчины побеседовали. Разговор состоялся по инициативе защитника. Рамос принес журналисту личные извинения».

Серхио сделал работу над своими ошибками за пределами поля. Теперь «ПСЖ» должен проанализировать игру против «Баварии» и начать готовиться к выезду в Мюнхен. Ответный матч назначен на 8 марта. 

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