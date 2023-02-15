«Мбаппе и Неймар пришли в фитнес-клуб и начали кормить посетителей пиццей»: двойники из вирусного видео так вошли в роль, что получили по шее от инструктора
Пост против ПП.
В соцсетях завирусилось видео, на котором два молодых человека в экипировке «ПСЖ» и очень похожие на Мбаппе и Неймара, приходят в один из фитнес-клубов Парижа и помимо занятий на тренажерах, начинают угощать других занимающихся аппетитной пиццей.
Никто не подозревает, что перед ними двойники футболистов – посетители тренажерного зала ведут себя крайне сдержанно, пока один из тренеров не решает поставить хулиганье на место.
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