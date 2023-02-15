После матча с «Баварией» Мбаппе толкнул мотивационную речь. Болельщики высмеяли его попытку

Пытается стать лидером клуба.

Журналист Foot Mercato Санти Ауна рассказал о том, что после матча Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе решил сказать мотивационную речь перед командой.

По его данным, это была речь лидера (цитаты не приводятся), который хочет мобилизовать своих партнеров на борьбу. Француз за словом в карман не лез, а говорил то, что думает. Подобное поведение со стороны Килиана вызвало волну шуток от болельщиков «ПСЖ» и других клубов.

Вот что они написали:

💭 «Сильные слова, чтобы мобилизовать своих партнеров на борьбу». Это что-то из разряда «идите на Мюнхен?» Диктатор Черепашка, миссия открыта.

💭 Его слова попали игрокам прямо в сердце. Кто-то даже плакал. Из его речи все получили большой урок.

💭 Это слово в твоем кармане или ты просто рад меня видеть?

💭 Я слышал, что некоторые называют меня в раздевалке MBoopi (Boopi − французский детский напиток) и даже MPaypal (Paypal − платежная система).

💭 «Нет, Неймар, тебе нельзя снова поехать к своей сестре».

💭 «Играйте лучше, или я вас всех уволю!»