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📸 Это случилось! После игры с «Баварией» Неймар и Месси впервые в сезоне подошли к ультрас «ПСЖ»

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«ПСЖ» дома уступил «Баварии» со счетом 0:1.

После матча случилось чудо. Месси и Неймар в этом сезоне ни разу не подходили к сектору парижских ультрас из-за напряженных отношений с фанатами. После встречи с мюнхенцами оба игрока вместе с одноклубниками приветствовали болельщиков «ПСЖ».

Правда, и Ней, и Лео стояли дальше остальных игроков и вели себя достаточно индифферентно.

Неделю назад болельщики горячо проводили команду на выезд в Марсель, а представитель ультрас даже лично побеседовал с Месси и Неймаром, чтобы попытаться урегулировать конфликт. 

На «Велодроме» фанатов «ПСЖ» не было, а в матче против «Монако», с которым парижане встретились до игры с «Баварией», Месси участия не принял. А вот Неймар провел на поле всю встречу, но после матча к фанатам так и не подошел.

И хоть нападающие все еще холодно относятся к ультрас, первый шаг к примирению сделан. В Мюнхене «ПСЖ» будет необходима фанатская поддержка. 

1 комментарий

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nbsain3442
Был бы я фанатом псж- у меня бы не было желания их видеть после такого. Хотелось бы чтобы команда провалилась куда нить под трибуны. А подходить и извиняться это как провокация
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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