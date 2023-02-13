Суперкомпьютер назвал фаворита матча «ПСЖ» - «Бавария»

Уже сегодня состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией». Игра пройдет на «Парк де Пренс».

«Бавария» считается фаворитом противостояния: суперкомпьютер FiveThirtyEight оценивает вероятность очередной победы немецкого клуба в 47%, а ничьей в 21%.

Суперкомпьютер SuperJohn не согласен: его прогноз – победа команды Кристофа Гальтье со счетом 2:1.

«ПСЖ» и «Бавария» последний раз противостояли друг другу в Лиге чемпионов в сезоне 2020/21 в четвертьфинале турнира: первый матч в Мюнхене закончился «ПСЖ» (2:3), а ответный в Париже – победой «Баварии» (0:1). В итоге в полуфинал прошли парижане.