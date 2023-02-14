Серхио Рамос: «Я сомневался, правильно ли я сделал, что ушел из «Реала»

В интервью для УЕФА перед матчем плей-офф Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» Серхио Рамос говорил о своем уходе их «Мадрида» и адаптации в парижском клубе.

О переходе в «ПСЖ»

«Уход из «Реала» стал очень серьезной переменой для меня. Я многое выиграл с клубном, но решил, что это хорошая возможность сменить атмосферу. Вначале все было сложно, я приехал с семьей и четырьмя детьми, пришлось обустраивать новый дом».

Об адаптации

«Сначала ничего не получалось: я травмировался, долго восстанавливался, адаптировался к новой системе, новой команде и тренеру. Я начал сомневаться, сделал ли я правильный выбор, когда ушел из «Реала». Но мою карьеру определили последовательность, настойчивость и упорный труд. Нужно продолжать бороться и будущее прояснится. Сейчас я могу сказать, что я там, где хочу быть – в клубе, который хочет выиграть Лигу чемпионов. Я буду по максимуму использовать то время, что мне осталось в карьере».

О будущем

«Я много времени посвятил футболу и мало семье. Когда я уйду на пенсию, то два года буду заниматься детьми, бытом, чего не мог делать, будучи футболистом. А потом я вижу себя президентом, спортивным директором или тренером».