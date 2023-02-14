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«Лео показал ему, как надо бить штрафные»: Мбаппе в шоке, от того какой удар нанес Месси на предматчевой разминке😱

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Вот бы так и с «Баварией» сегодня.

На предматчевой разминке одного из туров французской Лиги 1 Месси нанес шикарный удар в самую «девятку» - только посмотрите на лицо Мбаппе.

Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится матч «ПСЖ» – «Бавария». Начало – в 23:00 по московскому времени. Отметим, что в заявку на матч попали Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Марко Верратти - они пропускали последнюю игру чемпионата Франции с «Монако» (1:3) из-за травм.

2 комментария

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Айлин 1990
Ребята, это видео уже 6 месяцев. Не нашли что написать?)))
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЦСКА Мо
Харош!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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