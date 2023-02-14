«Лео показал ему, как надо бить штрафные»: Мбаппе в шоке, от того какой удар нанес Месси на предматчевой разминке😱

Вот бы так и с «Баварией» сегодня.

На предматчевой разминке одного из туров французской Лиги 1 Месси нанес шикарный удар в самую «девятку» - только посмотрите на лицо Мбаппе.

Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится матч «ПСЖ» – «Бавария». Начало – в 23:00 по московскому времени. Отметим, что в заявку на матч попали Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Марко Верратти - они пропускали последнюю игру чемпионата Франции с «Монако» (1:3) из-за травм.