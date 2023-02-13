🤔 «Неймар в «Ньюкасл», Месси в «Арсенал». Фанаты рассуждают, где могут оказаться лидеры «ПСЖ» через полгода
Не рановато?
Футбольные болельщики начинают прикидывать варианты для продолжения карьеры лидеров «ПСЖ», которые могут покинуть команду летом.
Foot Mercato сообщает, что парижане готовятся к уходу не только Неймара, но и Лионеля Месси.
Атакующий дуэт сейчас переживает не лучшую часть сезона, но статистически все равно показывает впечатляющие результаты - 32 гола и 30 голевых передач. Тем не менее, Месси находится в тупике по переговорам о новом контракте. Текущий контракт аргентинца истекает в конце сезона. Решение о его будущем во многом зависит от выступления команды в Лиге чемпионов.
Эта ситуацию создала ажиотаж в социальных сетях, и многие фанаты представляли себе захватывающий дуэт, прибывающего в Премьер-лигу или даже возвращающегося в Барселону.
💭 «Неймар в «Ньюкасл», Месси в «Арсенал». Мы не против».
💭 «Пожалуйста, Лапорта».
💭 «Это, возможно, лучшая новость в мире».
💭 «Если Неймар уйдет, то и Месси тоже».
💭 «ПСЖ» думает, что Месси останется, если Неймар уйдет, это забавно».
Месси навряд ли. С ним ПСЖ за 2 года просел на турнирах. Никто не захочет менять там где налажена командная игра. Тем более ему уже 36 скоро. Большая вероятность с Роналду сотую лигу покорять. Или в ПСЖ остаться, пытаться выбить контракт.