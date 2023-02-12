Месси может появиться на новых банкнотах в Аргентине! Это награда за победу на ЧМ

Сообщается, что легенда «Барселоны» Лионель Месси может получить высшую награду от своей родины после того, как привел Аргентину к трофею чемпионата мира.

По данным La Nacion, в 2022 году в Аргентине инфляция приблизилась к ошеломляющим 100 процентам.

Правительство Аргентины рассматривает возможность введения двух «банкнот более высокого номинала» - 5000 и 10000 песо.

La Nacion сообщает, что правительство Аргентины не высказало окончательной позиции в отношении новых банкнот, которые будут циркулировать в стране. Сильвина Батакис, бывший министр экономики Аргентины, заявила, что победитель чемпионата мира Месси может стать главным претендентом на изображение на новой банкноте.

Батакис считает, что выбор в пользу Месси устроил бы всех аргентинцев.