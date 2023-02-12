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Месси может появиться на новых банкнотах в Аргентине! Это награда за победу на ЧМ

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Сообщается, что легенда «Барселоны» Лионель Месси может получить высшую награду от своей родины после того, как привел Аргентину к трофею чемпионата мира.

По данным La Nacion, в 2022 году в Аргентине инфляция приблизилась к ошеломляющим 100 процентам.

Правительство Аргентины рассматривает возможность введения двух «банкнот более высокого номинала» - 5000 и 10000 песо.

La Nacion сообщает, что правительство Аргентины не высказало окончательной позиции в отношении новых банкнот, которые будут циркулировать в стране. Сильвина Батакис, бывший министр экономики Аргентины, заявила, что победитель чемпионата мира Месси может стать главным претендентом на изображение на новой банкноте.

Батакис считает, что выбор в пользу Месси устроил бы всех аргентинцев.

6 комментариев

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Алексѣй Пестовъ
Аргентинцам бы больше понравилось, чтобы не было такой дикой инфляции. Похоже на использование политиками имени Месси в своих целях.
+1
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Игорь Климов
Это было бы эпично!
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Senin0
Ответ Роман
5 000 песо - Месси 10 000 песо - Марадона
хорош.. нарцисс наркоша 10?
0
-2
-2
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Айлин 1990
Король футбола.
+1
-1
0
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predMBAPPE
У хейтеров на каждую неудачу Месси такое счастье, что аж рак вылечивается за ночь, а если ещё пенальти пробьёт и не забьёт то вообще
+2
-1
+1
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Роман
5 000 песо - Месси
10 000 песо - Марадона
+3
-3
0
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