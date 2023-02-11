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«Проснитесь!» «ПСЖ» горит «Монако» 1:3, а фанаты вывесили баннер-обращение к команде

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"Монако" выиграло первый тайм у "ПСЖ" со счетом 3:1. 

Фаны "ПСЖ" как знали, что у их команды снова будут проблемы в матче Лиги 1. И заранее подготовили баннер. 

Они развернули его при счете 0:2. 

Баннер гласит: "Проснитесь! Вы заставляете нас держаться за голову"

 
В прошлом матче "ПСЖ" проиграл "Марселю" и вылетел из Кубка Франции.
 
Через несколько дней команда Гальтье сыграет первый матч против "Баварии" в ЛЧ. 

4 комментария

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Raybar
Ответ Роман
Взяли пенальтиста в ПСЖ, за два года клуб развалил. Из гегемона Франции превратился в середняка.
Путаешь, пенанду развалил мю
+1
-2
-1
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Тиджани Бабангида
Фанаты все чувствуют. Игра с «Баварией» может обернуться кошмаром
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Квасников
фанаты так и не поняли кто у них в команде?! главное деньги!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Взяли пенальтиста в ПСЖ, за два года клуб развалил. Из гегемона Франции превратился в середняка.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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