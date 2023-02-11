«Проснитесь!» «ПСЖ» горит «Монако» 1:3, а фанаты вывесили баннер-обращение к команде

"Монако" выиграло первый тайм у "ПСЖ" со счетом 3:1.

Фаны "ПСЖ" как знали, что у их команды снова будут проблемы в матче Лиги 1. И заранее подготовили баннер.

Они развернули его при счете 0:2.

Баннер гласит: "Проснитесь! Вы заставляете нас держаться за голову"