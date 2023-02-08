«Вы должны выбрать, Кейлор Навас или я»: Доннарумма дал интервью о конкуренции, переходе в «ПСЖ» и ошибке на «Бернабеу»

Итальянский игрок сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма присоединился к «Пари Сен-Жермен» в качестве бесплатного трансфера после того, как дебютировал за «Милан» всего в 16 лет.

Для Доннаруммы стал положительным опытом в отношении его роста как профессионала, несмотря на то, что ему пришлось конкурировать с Кейлором Навасом.

«Это помогло мне очень сильно вырасти именно из-за этих трудностей», — заявил Доннарумма. «Это был опыт, который вернул меня назад".

Полностью адаптировавшись в своем новом клубе, ротация не входила в планы голкипера «ПСЖ» на второй сезон.

«Кристофер Галтье создал четкую иерархию, и я благодарю его за доверие», — продолжил он.

«Это нормально делать выбор в какой-то момент, и нам пришлось сделать выбор, он или я, это было важно для всех».

«В прошлом году важно было стараться быть готовым каждый раз, когда я играю. Я воспринял это как дополнительный опыт».

Ошибка против Бензема на Бернабеу

Для итальянского вратаря давление не было главной причиной ошибки, которая в итоге лишила его команды шансов на «Сантьяго Бернабеу».

«Нет, особого давления не было, я привык к такой игре. К сожалению, футбол такой. Я не чувствовал себя виноватым, но я был очень разочарован. Мы все вместе выигрываем и все вместе проигрываем, поэтому я чувствовал себя разочарованным, но не виноватым».

Переход в ПСЖ

Для Доннаруммы ключом к его переходу было ощущение, что ПСЖ сделал на него ставку, не сомневаясь в его способностях.

«Все здесь хотели меня, — сказал Доннарумма, — от президента до спортивного директора, я был счастлив видеть их желание купить меня».

Его предшественник в «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон также повлиял на его решение.

«У меня с ним крепкие отношения», — сказал Доннарумма. «Мы часто созваниваемся, и его мнение очень важно для меня».