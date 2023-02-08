У «ПСЖ» куча потерь перед игрой с «Монако»: стала известна заявка клуба на матч

«ПСЖ» объявил группу из 20 игроков, которые сыграют с «Монако» в субботу.

Упомянутый по медицинским показаниям, Лео Месси не сыграет, как и Норди Мукиеле, а также Килиан Мбаппе.

Марко Верратти снова пропускает игру, как и Ренато Санчес.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рико, Александр Летелье.

Защитники: Ашраф Хакими, Преснель Кимпембе, Серхио Рамос, Маркиньос, Хуан Бернат, Нуно Мендеш, Данило Перейра, Эль-Шадайль Битшиабу, Тимоти Пембеле.

Полузащитники: Фабиан Руис, Витинья, Уоррен Заир-Эмери, Исмаэль Гарби.