У «ПСЖ» куча потерь перед игрой с «Монако»: стала известна заявка клуба на матч
«ПСЖ» объявил группу из 20 игроков, которые сыграют с «Монако» в субботу.
Упомянутый по медицинским показаниям, Лео Месси не сыграет, как и Норди Мукиеле, а также Килиан Мбаппе.
Марко Верратти снова пропускает игру, как и Ренато Санчес.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рико, Александр Летелье.
Защитники: Ашраф Хакими, Преснель Кимпембе, Серхио Рамос, Маркиньос, Хуан Бернат, Нуно Мендеш, Данило Перейра, Эль-Шадайль Битшиабу, Тимоти Пембеле.
Полузащитники: Фабиан Руис, Витинья, Уоррен Заир-Эмери, Исмаэль Гарби.
Нападающие: Карлос Солер, Ильес Хусни, Уго Экитик, Неймар.
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