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У «ПСЖ» проблемы: матч с «Баварией» пропустит не только Мбаппе, но и Месси😱😱😱

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Первая встреча с «Баварией» уже 14 февраля.

Килиан Мбаппе в матче Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) повредил бицепс бедра левой ноги и не сыграет в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Месси получил повреждение задней поверхности бедра в игре против «Марселя» (1:2) в Кубке Франции. Сначала El Partidazo de Cope сообщила, что у Лео небольшое растяжение мышц задней поверхности бедра и с «Баварией» он должен сыграть без каких-либо проблем.

Но сегодня французский журналист Жюльен Лоран сообщил, что оба игрока пропустят первый матч с мюнхенцами. Первая встреча 1/8 финала пройдет на домашней арене «ПСЖ».

3 комментария

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Real_v_dushe
Отсутствие Мбаппе - безусловно потеря для ПСЖ, а отсутствие жадного арга в составе - это усиление и плюс, а не проблема. Скорее всего это вообще спецом сделали, поскольку против Баварии лучше однозначно играть без жадного арга, с ним наполе Париж ждёт разгром.
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Айлин 1990
Да не пропустит он. Откуда вы рожаете такие новости.
Он с травмой играл в финале ЧМ.
Думаете пропустит ЛЧ из-за не понятного всем травмы?))
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История Мира
левый источник
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