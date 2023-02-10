У «ПСЖ» проблемы: матч с «Баварией» пропустит не только Мбаппе, но и Месси😱😱😱

Первая встреча с «Баварией» уже 14 февраля.

Килиан Мбаппе в матче Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) повредил бицепс бедра левой ноги и не сыграет в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Месси получил повреждение задней поверхности бедра в игре против «Марселя» (1:2) в Кубке Франции. Сначала El Partidazo de Cope сообщила, что у Лео небольшое растяжение мышц задней поверхности бедра и с «Баварией» он должен сыграть без каких-либо проблем.

Но сегодня французский журналист Жюльен Лоран сообщил, что оба игрока пропустят первый матч с мюнхенцами. Первая встреча 1/8 финала пройдет на домашней арене «ПСЖ».