«Похоже ему наплевать». Болельщики прокомментировали один из эпизодов проигранного матча «ПСЖ»

Рано опустил руки и сдался.

Пока некоторые болельщики отмечают то, как Лионель Месси отпраздновал гол вместе с Серхио Рамосом, другие заметили, как он же вел себя на последних минутах проигранного «Марселю» матча (1:2).

Поражение стоило «ПСЖ» вылета из Кубка Франции. На последних минутах камера поймала момент, когда Месси вместо обострения или прохода сделал три подряд паса поперек поля.

Вот как это выглядело.

Вот как отреагировали болельщики:

💭 Это чертовски смешно. Они продолжали отдавать мяч Месси обратно, мол, «сделай уже что-нибудь», а Месси им такой «ну нет». Он действительно не оценил их.

💭 До конца игры остается пару секунд, а Месси вместо дриблинга, прохода или навеса, выбирает поперечный пас. Ему плевать.

💭 Действительно сумасшествие. Он никогда так не делал бы в «Барселоне» или Аргентине.

💭 Убежден, что он и Неймар делают так специально, чтобы взбесить ультрас.

💭 Человек решил просто не напрягаться. Он прямо им говорит: «Черт возьми, идите и сами творите волшебство».

Возможно, что у Лео есть оправдание: он решил, что Серхио Рамос должен перевести мяч на противоположный фланг, где было больше места для кросса в штрафную. Защитник просто его не понял.

Так или иначе, из борьбы за Кубок Франции «ПСЖ» выбыл.