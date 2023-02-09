«Параллельная вселенная». Болельщики шокированы реакцией Лионеля Месси на гол Серхио Рамоса в матче «Марсель»-«ПСЖ»

Серхио Рамос и Лионель Месси так долго были непримиримыми врагами, выступая за «Реал Мадрид» и «Барселону», что болельщики до сих пор не могут привыкнуть к их новому статусу одноклубников.

В прошедшем матче Кубка Франции между «Марселем» и «ПСЖ» (2:1) Серхио стал автором единственного гола парижан. Неймар великолепно подал угловой в компенсированное время первого тайма, и мяч ударом головой встретил Рамос. Голкипер соперника Пау Лопес в этот момент оказался беспомощен.

В социальных сетях появились кадры, на которых Месси с поднятыми руками и отвисшей челюстью смотрит на удар Рамоса, а потом бросается праздновать со своим товарищем по команде.

Однако болельщики в Twitter по старой памяти были шокированы таким проявлением чувств:

💬«Я не могу поверить, что вижу, как Месси вот так празднует гол Серхио Рамоса»

💬«Если бы 10 лет назад кто-то сказал, что однажды Месси будет праздновать гол Рамоса, то он получил бы по голове».

💬«Кто мог представить, что такой день придет. Даже путешественники во времени не видели, что нас это ждет».

💬«Мы живем в параллельной вселенной».

💬«Только представьте, что мы говорим себе из прошлого, что Месси празднует гол Рамоса».

К сожалению, красивый гол Серхио Рамоса не спас «ПСЖ» от вылета из Кубка Франции – парижане уступили (2:1) после ударов Санчеса и Малиновского.