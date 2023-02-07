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«ПСЖ» готов дать Месси уйти. Лео может стать свободным агентом уже летом

Лионель Месси Лионель Месси
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Инсайды от французского медиа.

«ПСЖ» готов не продлевать контракт Лионеля Месси, а позволить ему покинуть клуб в конце сезона в качестве свободного агента, сообщает RMC Sport.

После окончания чемпионата мира будущее Месси было предметом многочисленных дискуссий, но это заявление от французского издания согласуется с версией испанского журналиста Жерара Ромеро, который недавно сообщал, что сам Лео не слишком заинтересован в продлении соглашения с парижским клубом.

Ходят слухи о том, что Месси может вернуться в «Барселону», но пока у них нет никаких оснований.

Некоторые медиа во Франции утверждают, что поведение Месси демонстрирует, что он не останется в «ПСЖ», так как он не уделяет время общению с болельщиками команды и не обращает на них внимания, когда они скандируют его имя.

В этом сезоне Месси успешно выступает за «ПСЖ», он забил 15 голов и отдал 14 передач в 24 играх.

2 комментария

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Flow market Victor Mercedes
Он что танцевать должен как скандируют его имя? Вместо тренировки общаться с болельщиками а вместо семьи ездить в автобусе раздавая автографы всем подряд? Не уйдёт он никуда
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Очередная "утка" от СМИ, или нет? Время всё покажет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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