«ПСЖ» готов дать Месси уйти. Лео может стать свободным агентом уже летом

Инсайды от французского медиа.

«ПСЖ» готов не продлевать контракт Лионеля Месси, а позволить ему покинуть клуб в конце сезона в качестве свободного агента, сообщает RMC Sport.

После окончания чемпионата мира будущее Месси было предметом многочисленных дискуссий, но это заявление от французского издания согласуется с версией испанского журналиста Жерара Ромеро, который недавно сообщал, что сам Лео не слишком заинтересован в продлении соглашения с парижским клубом.

Ходят слухи о том, что Месси может вернуться в «Барселону», но пока у них нет никаких оснований.

Некоторые медиа во Франции утверждают, что поведение Месси демонстрирует, что он не останется в «ПСЖ», так как он не уделяет время общению с болельщиками команды и не обращает на них внимания, когда они скандируют его имя.

В этом сезоне Месси успешно выступает за «ПСЖ», он забил 15 голов и отдал 14 передач в 24 играх.