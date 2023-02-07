🎥Никакой магии: Килиан Мбаппе разочаровал фокусника, удивившего Лео Месси

Помните британского иллюзиониста Джулиуса Дейна, который удивил Лионеля Месси на одном из приемов? В отличие от аргентинца, Килиан Мбаппе не захотел участвовать в фокусах.

В сети появилось видео неловкой встречи француза с Дейном. Иллюзионист спросил футболиста, кто его любимый супергерой, на что Килиан ответил: «Я».

Тогда Дейн попросил сделать выбор в пользу героя фильмов, и Мбаппе назвал Человека-паука.

К чему были эти вопросы, и что из этого должно было получиться Мбаппе узнавать не захотел к большому разочарованию мага. Товарищ француза Ашраф Хакими обещал Дейну, что они еще вернутся, но охрана дала понять, что англичанин должен найти другую аудиторию для своих трюков.