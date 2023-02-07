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🎥Никакой магии: Килиан Мбаппе разочаровал фокусника, удивившего Лео Месси

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Лионель Месси Лионель Месси
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Помните британского иллюзиониста Джулиуса Дейна, который удивил Лионеля Месси на одном из приемов? В отличие от аргентинца, Килиан Мбаппе не захотел участвовать в фокусах.

В сети появилось видео неловкой встречи француза с Дейном. Иллюзионист спросил футболиста, кто его любимый супергерой, на что Килиан ответил: «Я».

Тогда Дейн попросил сделать выбор в пользу героя фильмов, и Мбаппе назвал Человека-паука.

К чему были эти вопросы, и что из этого должно было получиться Мбаппе узнавать не захотел к большому разочарованию мага. Товарищ француза Ашраф Хакими обещал Дейну, что они еще вернутся, но охрана дала понять, что англичанин должен найти другую аудиторию для своих трюков.

3 комментария

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Геннадий Тимченко
Ответ Maksim1302
Сколько гонора в этом человека, себя даже легендам не позволительно если, а ему даже до легенды еще далеко
если ты про иллюзиониста, то согласен полностью👏
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-1
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Тиджани Бабангида
«Факир был пьян и фокус не удался»(с)
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0
+3
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Maksim1302
Сколько гонора в этом человека, себя даже легендам не позволительно если, а ему даже до легенды еще далеко
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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