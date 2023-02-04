Неймар снова тренируется с «ПСЖ». Рамос тоже вернулся и готов играть
«ПСЖ» снова сможет рассчитывать на Неймара и Серхио Рамоса, которые вернутся к коллективным тренировкам в понедельник.
Бразилец поделился фотографиями своего возвращения в Твиттере, пропустив две последние игры ПСЖ:
Bonne semaine à tous !!#neymar #neymarjr #psg #paris 📸 PSG pic.twitter.com/UbRYKquXFW— Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) February 6, 2023
Серхио Рамос, получивший травму на прошлой неделе в матче с «Монпелье», также вернулся и должен снова быть в группе.
Вот еще несколько фото с тренировки:
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