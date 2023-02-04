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Неймар снова тренируется с «ПСЖ». Рамос тоже вернулся и готов играть

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«ПСЖ» снова сможет рассчитывать на Неймара и Серхио Рамоса, которые вернутся к коллективным тренировкам в понедельник.

Бразилец поделился фотографиями своего возвращения в Твиттере, пропустив две последние игры ПСЖ:

Серхио Рамос, получивший травму на прошлой неделе в матче с «Монпелье», также вернулся и должен снова быть в группе.

Вот еще несколько фото с тренировки:

 

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