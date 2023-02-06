Сообщалось, что Неймар отмечал день рождения только с близкими друзьями и родственниками, но был и Месси - вместе с другими игроками «ПСЖ»

А вот Мбаппе не позвали😱

Неймар отпраздновал свое 31-летие. Травмированный нападающий «ПСЖ» отпраздновал день рождения в ночь с субботы на воскресенье.

Сообщалось, что Неймар пригласил только родственников и близких друзей в небольшой парижский бар-ресторан Bonnie с видом на Сену. С мероприятия почти не утекли фотографии и видео. RMC Sport отмечает, что гостей мероприятия могли попросить не публиковать их.

Однако несколько фото все-таки есть - и на нем присутствует Лионель Месси, Марко Вератти и Ашраф Хакими. А вот Клиана Мбаппе, на празднике не было, судя по всему, что вызывает некоторые вопросы.