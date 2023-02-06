ПСЖ
Блог

Сообщалось, что Неймар отмечал день рождения только с близкими друзьями и родственниками, но был и Месси - вместе с другими игроками «ПСЖ»

Клубы
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Лионель Месси Лионель Месси
Неймар Неймар
ПСЖ ПСЖ
Марко Верратти Марко Верратти
Футбол Футбол

А вот Мбаппе не позвали😱

Неймар отпраздновал свое 31-летие. Травмированный нападающий «ПСЖ» отпраздновал день рождения в ночь с субботы на воскресенье.

Сообщалось, что Неймар пригласил только родственников и близких друзей в небольшой парижский бар-ресторан Bonnie с видом на Сену. С мероприятия почти не утекли фотографии и видео. RMC Sport отмечает, что гостей мероприятия могли попросить не публиковать их.

Однако несколько фото все-таки есть - и на нем присутствует Лионель Месси, Марко Вератти и Ашраф Хакими. А вот Клиана Мбаппе, на празднике не было, судя по всему, что вызывает некоторые вопросы.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Шарий
да всем уже ясно что черепаха своим егом и жадностью испортил раздевалку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
luarr
Ответ Ася Гаджиян
Хаками, Верратти были как минимум
Рамос тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
local
А еще он автора поста не позвал, срочно в номер эту тему. Кого захотел того и позвал, его вроде день рождения
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ася Гаджиян
Хаками, Верратти были как минимум
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий