«Я прошу команду играть за Лео и работать на него»: Галтье признал, что Месси «освобожден» от определенных задач в «ПСЖ»

Кристоф Галтье признал, что Лионель Месси настолько хорош, что «освобожден» от определенных задач.

Сейчас, когда ему 35, редко увидишь, как семикратный обладатель «Золотого мяча» мчится по всему полю, как когда-то.

Месси — игрок класса «люкс», обладающий непревзойденным уровнем владения мячом. И Галтье объяснил, что он не требует от легенды «Барселоны» много работы без мяча, призывая товарищей по команде удвоить нагрузку, чтобы выжать из него максимум.

«Я прошу команду играть за Лео и работать на него», — сказал Галтье на своей пресс-конференции, согласно Get French Football News.

«Он должен быть освобожден от определенных задач. Его партнеры должны удвоить свои усилия, чтобы восстановиться и создать движение, чтобы он находил передачи, которые так редки в сегодняшнем футболе, на таких маленьких пространствах».

Много говорится о том, что Месси проводит много времени, гуляя по полю, а некоторые даже называют его «ленивым». Это произошло после того, как у него были невероятно высокие показатели ходьбы на чемпионате мира в Катаре.

Но прогулка без мяча на самом деле является тактикой, которая позволяет ему экономить энергию и видеть, где находится пространство.

«Он не вышел из игры. Он вовлечен», — сказал Пеп Гвардиола.

"Двигает головой. Вправо, влево, влево, вправо. Он не бежит, но всегда наблюдает за происходящим. Он чувствует, кто является слабым местом четверки защитников».