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«Я прошу команду играть за Лео и работать на него»: Галтье признал, что Месси «освобожден» от определенных задач в «ПСЖ»

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Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Кристоф Галтье признал, что Лионель Месси настолько хорош, что «освобожден» от определенных задач.

Сейчас, когда ему 35, редко увидишь, как семикратный обладатель «Золотого мяча» мчится по всему полю, как когда-то.

Месси — игрок класса «люкс», обладающий непревзойденным уровнем владения мячом. И Галтье объяснил, что он не требует от легенды «Барселоны» много работы без мяча, призывая товарищей по команде удвоить нагрузку, чтобы выжать из него максимум.

«Я прошу команду играть за Лео и работать на него», — сказал Галтье на своей пресс-конференции, согласно Get French Football News.

«Он должен быть освобожден от определенных задач. Его партнеры должны удвоить свои усилия, чтобы восстановиться и создать движение, чтобы он находил передачи, которые так редки в сегодняшнем футболе, на таких маленьких пространствах».

Много говорится о том, что Месси проводит много времени, гуляя по полю, а некоторые даже называют его «ленивым». Это произошло после того, как у него были невероятно высокие показатели ходьбы на чемпионате мира в Катаре.

Но прогулка без мяча на самом деле является тактикой, которая позволяет ему экономить энергию и видеть, где находится пространство.

«Он не вышел из игры. Он вовлечен», — сказал Пеп Гвардиола.

"Двигает головой. Вправо, влево, влево, вправо. Он не бежит, но всегда наблюдает за происходящим. Он чувствует, кто является слабым местом четверки защитников».

3 комментария

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Стальной Вилли
Как будто Месси бы бегал отбирать назад если Галтье ему скажет это делать)
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yulay
Пусть бегает тот, кто играть не умеет говорил легенда Спартака Юрий Гаврилов. Тот самый случай
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Игорь Климов
Лео Месси "мозг" всех атак ПСЖ.
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