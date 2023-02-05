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Репутация Неймара разбита симуляциями и тусовками, но он удивительно часто дарит что-то болельщикам и не отказывает детям

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Неймар переехал в «Париж» в 2017-м в возрасте 25 лет. Сегодня бразильцу исполнилось 31, хотя наверняка многих не покидает не ощущение, что еще недавно он играл за «Барсу».

Тем не менее, за почти 6 лет Неймар стал одним из главных игроков парижан в новейшей истории –185 результативных действий в 169 матчах и серебро Лиги чемпионов.

У бразильца также немало историй, которые бьют по его репутации: симуляции, споры на футбольном поле, несвоевременные отпуска и тусовки, но давайте вспомним, как часто он дарил радость болельщикам после матчей – таких случаев набралось удивительно много.

2 комментария

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ftre65fr65t
Ответ sp.msk.86
Какая внушительная статья
ахахаха, место которое занимает заголовок на странице чуть ли не больше самого текста
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sp.msk.86
Какая внушительная статья
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-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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