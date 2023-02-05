Репутация Неймара разбита симуляциями и тусовками, но он удивительно часто дарит что-то болельщикам и не отказывает детям

Неймар переехал в «Париж» в 2017-м в возрасте 25 лет. Сегодня бразильцу исполнилось 31, хотя наверняка многих не покидает не ощущение, что еще недавно он играл за «Барсу».

Тем не менее, за почти 6 лет Неймар стал одним из главных игроков парижан в новейшей истории –185 результативных действий в 169 матчах и серебро Лиги чемпионов.

У бразильца также немало историй, которые бьют по его репутации: симуляции, споры на футбольном поле, несвоевременные отпуска и тусовки, но давайте вспомним, как часто он дарил радость болельщикам после матчей – таких случаев набралось удивительно много.