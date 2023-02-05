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Болельщик заметил, что «ПСЖ» скопировал план «Барсы» по использованию Месси – Гальтье полностью подветрдил

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Болельщик «Барсы» опубилковал в Твиттере пост, быстро собравший много лайков: «ПСЖ» принял печально известный план игры «отдай мяч Месси и надейся». Похоже, все так и есть.

В отсутствие Марко Верратти Лео Месси проделал на поле еще больше работы, чем обычно, преодолев большое расстояние и сделав более 80 касаний.

Поначалу казалось, что этот «план» работает не очень хорошо. Однако все закончилось очередным шикарным голом Месси и 7 (!) передачами под удар, что не может не впечатлять.

После победы над «Тулузой» (2:1) главный тренер парижан Кристоф Гальтье заявил: «Я прошу команду играть и работать на Месси. Он должен быть освобожден от определенных задач, а его товарищи по команде должны удвоить усилия, чтобы восстановиться и создать движение ради его свободы, чтобы он мог раздавать пасы».

7 комментариев

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Игорь Климов
Это очередной раз подтверждает тот бесспорный факт, что только Лео Месси является самым уникальным и универсальным футболистом современности!
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AminO2
Да, только надо заметить, что план этот, чаще всего, печален для команд, играющих против команды Месси)
"Подветр-дил" и "Опубил-ковал".
Это что за спешка?
+1
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+1
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Ramil Usmanov
Лео самореализируется, в зависимости от ситуации.
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0
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Avazbek Rasulov
А многие говорили МЕССИ ЗАВИСИМОСТЬ. Типа когда играет пешеход, команда страдает...
+1
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Vlad
Логично так его использовать
+7
0
+7
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Никита Мальковский
Логично
+9
0
+9
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jackson_07
А кто бы так не делал когда у тебя в команде есть Месси и отсутствуют Мбаппе и Неймар. 2 месяца все видели что вышло из этого в Катаре.
+23
0
+23
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