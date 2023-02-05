Болельщик заметил, что «ПСЖ» скопировал план «Барсы» по использованию Месси – Гальтье полностью подветрдил

Болельщик «Барсы» опубилковал в Твиттере пост, быстро собравший много лайков: «ПСЖ» принял печально известный план игры «отдай мяч Месси и надейся». Похоже, все так и есть.

В отсутствие Марко Верратти Лео Месси проделал на поле еще больше работы, чем обычно, преодолев большое расстояние и сделав более 80 касаний.

Поначалу казалось, что этот «план» работает не очень хорошо. Однако все закончилось очередным шикарным голом Месси и 7 (!) передачами под удар, что не может не впечатлять.

После победы над «Тулузой» (2:1) главный тренер парижан Кристоф Гальтье заявил: «Я прошу команду играть и работать на Месси. Он должен быть освобожден от определенных задач, а его товарищи по команде должны удвоить усилия, чтобы восстановиться и создать движение ради его свободы, чтобы он мог раздавать пасы».