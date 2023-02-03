«Сейчас наслаждаюсь Месси». Рамос внезапно признался в любви к Месси

Долгие годы играл против него.

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос, наконец, решил, что Лионель Месси − величайший игрок всех времен. В прошлом он не раз пострадал от ног своего некогда соперника.

«Когда я играл против Месси, то очень много получал от него, − сказал Серхио Рамос в разговоре с PSG TV. − Сейчас я наслаждаюсь им. Он лучший игрок, которого когда-либо производил футбол».

Долгие годы Рамос вполне вероятно считал лучшим Роналду, так как они провели вместе долгие годы и выиграли много трофеев. Однако после полутора лет вместе с Лионелем Месси изменил свое мнение.

Болельщики быстро отреагировали на такие откровения от испанца:

💭 «Пепе всегда был лучше Рамоса» − Криштиану.

💭 Похоже, что дружба с Роналду закончена. Теперь его новый лучший друг − Месси.

💭 Ждем второе интервью Пирсу Моргану с откровениями про Рамоса.

💭 Это расставание будет менее красивым, чем у Пике и Шакиры.

💭 Роналду пополнил список крыс: Руни, Невилл, Фердинанд, Рамос...

💭 «Аль-Наср» отменил предложение контракта Серхио Рамосу.

💭 В конце карьеры Серхио Рамоса наконец-то понял футбол.