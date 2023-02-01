Самый неудачный матч Мбаппе в сезоне: не реализовал пенальти в ворота «Монпелье» и ушел с поля через 20 минут

Ох, Килиан...

Мбаппе вышел в стартовом составе на матч с «Монпелье», но игра у него явно не задалась.

У «ПСЖ» был отличный шанс открыть счет. Жюльен в верховой борьбе уложил руками на газон Рамоса в штрафной, и рефери, не колеблясь, назначил пенальти. Мбаппе пробил в нижний от себя угол, но Лекомт вытянулся и смог в падении отбить на угловой. Однако арбитр указал, что нужно перебить, так как голкипер «Монпелье» сдвинулся вперед.

Килиан попробовал вновь, но Лекомт вновь взлетел и, задев мяч, перенаправил его в штангу.

Мбаппе попытался добить, но снова неудача ― мяч пролетел выше.

Спустя несколько минут Килиан на фланге получил по ногам в подкате от Леруа, а на 21-й минуте француз сел на газон, держась за ногу. Гальтье почти сразу же принял решение его заменить.

Сплошные неудачи.