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Кимпембе и Мукиеле травмированы, Неймар празднует день рождения? Заявка «ПСЖ» на матч с «Монпелье»

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«ПСЖ» объявил группу из 21 игрока, которые отправятся на матч с «Монпелье» в среду.

 

Неймар пропустит матч против «Монпелье».«ПСЖ» сообщает, что у нападающего диагностировано мышечное перенапряжение. Неймар пропустит предматчевую тренировку и не сможет сыграть в Лиге 1 против «Монпелье» в среду, 1 февраля.

5 февраля Неймару исполнится 31 год. В начале февраля прошлого года бразилец также восстанавливался после травмы – к тому моменту он не играл с ноября, получив повреждение в матче Лиги 1 против «Нанта».

Преснель Кимпембе и Норди Мукиеле также не попали в заявку. 

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Кейлор Навас, Серхио Рико.

Защитники: Ашраф Хакими, Серхио Рамос, Маркиньос, Хуан Бернат, Нуну Мендеш, Данило Перейра, Эль-Шадайль Битшиабу, Тимоти Пембеле.

Полузащитники: Ренату Саншеш, Фабиан Руис, Витинья, Уоррен Заир-Эмери.

Нападающие: Килиан Мбаппе, Карлос Солер, Исмаэль Гарби, Ильес Хусни, Уго Экитике, Лео Месси.

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