Кимпембе и Мукиеле травмированы, Неймар празднует день рождения? Заявка «ПСЖ» на матч с «Монпелье»

«ПСЖ» объявил группу из 21 игрока, которые отправятся на матч с «Монпелье» в среду.

Неймар пропустит матч против «Монпелье».«ПСЖ» сообщает, что у нападающего диагностировано мышечное перенапряжение. Неймар пропустит предматчевую тренировку и не сможет сыграть в Лиге 1 против «Монпелье» в среду, 1 февраля.

5 февраля Неймару исполнится 31 год. В начале февраля прошлого года бразилец также восстанавливался после травмы – к тому моменту он не играл с ноября, получив повреждение в матче Лиги 1 против «Нанта».

Преснель Кимпембе и Норди Мукиеле также не попали в заявку.