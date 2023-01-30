Кимпембе и Мукиеле травмированы, Неймар празднует день рождения? Заявка «ПСЖ» на матч с «Монпелье»
«ПСЖ» объявил группу из 21 игрока, которые отправятся на матч с «Монпелье» в среду.
Неймар пропустит матч против «Монпелье».«ПСЖ» сообщает, что у нападающего диагностировано мышечное перенапряжение. Неймар пропустит предматчевую тренировку и не сможет сыграть в Лиге 1 против «Монпелье» в среду, 1 февраля.
5 февраля Неймару исполнится 31 год. В начале февраля прошлого года бразилец также восстанавливался после травмы – к тому моменту он не играл с ноября, получив повреждение в матче Лиги 1 против «Нанта».
Преснель Кимпембе и Норди Мукиеле также не попали в заявку.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Кейлор Навас, Серхио Рико.
Защитники: Ашраф Хакими, Серхио Рамос, Маркиньос, Хуан Бернат, Нуну Мендеш, Данило Перейра, Эль-Шадайль Битшиабу, Тимоти Пембеле.
Полузащитники: Ренату Саншеш, Фабиан Руис, Витинья, Уоррен Заир-Эмери.
Нападающие: Килиан Мбаппе, Карлос Солер, Исмаэль Гарби, Ильес Хусни, Уго Экитике, Лео Месси.
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