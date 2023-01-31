🤒 В соцсетях обратили внимание на опухший правый глаз Неймара. Бразилец не стал ничего объяснять. Что это может быть?
Инфекция, аллергия?
Болельщики «ПСЖ» обеспокоились состоянием Неймара во время матча против «Реймса».
Французские фанаты обратили внимание на правый глаз футболиста, который выглядел опухшим и покрасневшим.
Поклонники завалили бразильца вопросами, поэтому Неймар не смог проигнорировать эту ситуацию.
«Холодно даже в помещении... Да, опухший глаз уже 2 дня», - написал бразилец в соцсетях.
Более конкретных комментариев Неймар не оставил, но будем надеяться, что он полностью выздоровеет уже в ближайшее время.
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интересно, а что случилось?
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