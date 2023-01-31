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🤒 В соцсетях обратили внимание на опухший правый глаз Неймара. Бразилец не стал ничего объяснять. Что это может быть?

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Инфекция, аллергия?

Болельщики «ПСЖ» обеспокоились состоянием Неймара во время матча против «Реймса».

Французские фанаты обратили внимание на правый глаз футболиста, который выглядел опухшим и покрасневшим.

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Поклонники завалили бразильца вопросами, поэтому Неймар не смог проигнорировать эту ситуацию.

«Холодно даже в помещении... Да, опухший глаз уже 2 дня», - написал бразилец в соцсетях.

Более конкретных комментариев Неймар не оставил, но будем надеяться, что он полностью выздоровеет уже в ближайшее время.

6 комментариев

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Станислав Л
Холодно даже в помещении
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интересно, а что случилось?
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Altim
Ответ Андрей Сергеев
Проиграл скорее всего очередную онлайн катку и плакал до утра, в чем проблема собственно
Одним глазом плакал? Какие хейтеры изобретательные)
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
Комар,москит да что угодно,ячмень обыкновенный может быть.
Новость из разряда - Из мухи слона
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Сергеев
Проиграл скорее всего очередную онлайн катку и плакал до утра, в чем проблема собственно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егозово
На рыбалке мошка укусила
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Шаблов
Ячмень)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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