Гальтье разочарован результатами «ПСЖ» в этом году. Тренер уверен, что проблема в уровне игроков

Жестко прошелся по футболистам.

Кристоф Гальтье раскритиковал футболистов «ПСЖ» за их неудовлетворительную игру после ничьей (1:1) с «Реймсом», занимающим 11-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Парижане в третий раз потеряли очки в чемпионате Франции, все эти неудачи произошли после в 2023 году.

В беседе с Prime Video Гальтье поделился своими мыслями о выступлении своей команды в воскресенье:

«Когда ты тренер, ты не можешь быть доволен такими результатами, такими выступлениями, как коллективными, так и индивидуальными. Очевидно, что нужно будет принимать решения. Я разговариваю со своими игроками каждый день. На этой неделе , они хорошо поработали, все вместе. Однако этого не было видно на поле, особенно в первом тайме.

Будут приняты решения, чтобы вернуть конкуренцию. Потому что мы попали в зону комфорта, из которой сложно выбраться. Я несу ответственность за эти плохие выступления, но есть и индивидуальная ответственность. Сейчас слишком много игроков не находится на необходимом уровне. Мы не можем быть довольны нашими результатами после чемпионата мира . Будут приняты решения, чтобы выстроить команду, которая будет выглядеть и играть как топ-команда».

В следующий раз «ПСЖ» сыграет с «Монпелье», занимающим 14-е место в среду, 1 февраля.

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