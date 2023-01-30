Атмосфера в «Париже» – кайф! Мбаппе ударил Гальтье по голове, а Месси запустил мяч в Верратти, но во всем виноват Неймар

«ПСЖ» – идеалый клуб для футбольной звезды: расслабленная атмосфера, создаваемая малонапряжным доминированием в Лиге 1, редко сгоняет улыбку с лиц игроков. Несмотря на то, что в сезоне-2022/23 парижане спотыкаются о середняков чаще обычного, забавных видео с счастливыми Месси, Неймаром и Мбаппе меньше не стало.

На одной из недавних тренировок Месси в шутку запустил мяч в Верратти и убежал в сторонку – когда итальянец обернулся, увидел только Неймара и подумал, что это была его шутка.

А на экскурсии по новому тренировочному центру Мбаппе рукой проехался по каске главного тренера. Гальтье услышал смех Неймара и повернулся к нему, хотя виновник был в другой стороне.