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Атмосфера в «Париже» – кайф! Мбаппе ударил Гальтье по голове, а Месси запустил мяч в Верратти, но во всем виноват Неймар

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«ПСЖ» – идеалый клуб для футбольной звезды: расслабленная атмосфера, создаваемая малонапряжным доминированием в Лиге 1, редко сгоняет улыбку с лиц игроков. Несмотря на то, что в сезоне-2022/23 парижане спотыкаются о середняков чаще обычного, забавных видео с счастливыми Месси, Неймаром и Мбаппе меньше не стало.

На одной из недавних тренировок Месси в шутку запустил мяч в Верратти и убежал в сторонку – когда итальянец обернулся, увидел только Неймара и подумал, что это была его шутка.

А на экскурсии по новому тренировочному центру Мбаппе рукой проехался по каске главного тренера. Гальтье услышал смех Неймара и повернулся к нему, хотя виновник был в другой стороне.

1 комментарий

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Олег М
Что это Мбаппе себе позволяет??? Прилюдно поднял руку на главного тренера🤨
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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