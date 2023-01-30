📸На разминке перед матчем Неймар забил потрясный гол с дальней дистанции. Реакцию Мбаппе невозможно описать словами

В 20-м туре Лиги 1 «ПСЖ» принимает в гостях «Реймс».

На разминке перед матчем парижане отрабатывали дальние удары. Неймар эффектно забил из-за пределов штрафной.

Бразилец произвел неизгладимое впечатление на Мбаппе. Реакцию Килиана описать словами невозможно, это надо видеть:

Мбаппе вообще умеет мощно отреагировать на игровой эпизод. Вы ведь помните, как искренне он рассмеялся после промаха Кейна с пенальти во время ЧМ?

Фанаты уже растащили фото француза на мемы. Делимся самыми забавными сравнениями болельщиков:

💭 «Мбаппе на секунду превратился в Патрика Бэйтмена».

💭 «Тот момент, когда даже твоя бабушка знает, что ты хорош».

Так выглядят чистые эмоции.