ПСЖ
Блог

📸На разминке перед матчем Неймар забил потрясный гол с дальней дистанции. Реакцию Мбаппе невозможно описать словами

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Клубы
Неймар Неймар
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

В 20-м туре Лиги 1 «ПСЖ» принимает в гостях «Реймс».

На разминке перед матчем парижане отрабатывали дальние удары. Неймар эффектно забил из-за пределов штрафной.

Бразилец произвел неизгладимое впечатление на Мбаппе. Реакцию Килиана описать словами невозможно, это надо видеть:

Мбаппе вообще умеет мощно отреагировать на игровой эпизод. Вы ведь помните, как искренне он рассмеялся после промаха Кейна с пенальти во время ЧМ?

Фанаты уже растащили фото француза на мемы. Делимся самыми забавными сравнениями болельщиков:

💭 «Мбаппе на секунду превратился в Патрика Бэйтмена». 

💭 «Тот момент, когда даже твоя бабушка знает, что ты хорош».

Так выглядят чистые эмоции.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Aurelium
Видимо, потрясный гол мы должны придумать сами?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
napoli_14
Ответ RKarpov
Гола - не показали. Реакции - не показали Показали картинки. Вывод: Креатив - говно. Автор - MyDuck(ну нельзя правду говорить,на сайте без цензуры). Рецепт: Убить его "апстену" и заставить учить "Природоведение" за 3-ий класс.
Да тут в последнее время масса такого материала на главной, с кликбейтными дзенозаголовками. Какая-то новая политика редакции или хз что это.
идеальный нынче пост:
«Клопп возмутил фанатов! Волна возмущения захлестнула твиттер» - внутри пара фото как Клопп почесал нос и пяток переведенных изречений из твиттера без ссылок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tamerlan Gucci-Gov
Саша худший кто пишет на спортс ру
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гекдениз Кардениз
Хотя бы гифку запилили бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Это Лынник
Видео бы самого гола)Глядишь, и я бы так отреагировал)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RKarpov
Гола - не показали.
Реакции - не показали

Показали картинки.

Вывод:
Креатив - говно. Автор - MyDuck(ну нельзя правду говорить,на сайте без цензуры).

Рецепт:
Убить его "апстену" и заставить учить "Природоведение" за 3-ий класс.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Letsdoitquickly
Xer вам, а не наши комментарии!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
misha.corp
Поздравляю.
У вас высосанная из пальца новость.
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий