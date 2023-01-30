📸На разминке перед матчем Неймар забил потрясный гол с дальней дистанции. Реакцию Мбаппе невозможно описать словами
В 20-м туре Лиги 1 «ПСЖ» принимает в гостях «Реймс».
На разминке перед матчем парижане отрабатывали дальние удары. Неймар эффектно забил из-за пределов штрафной.
Бразилец произвел неизгладимое впечатление на Мбаппе. Реакцию Килиана описать словами невозможно, это надо видеть:
Мбаппе вообще умеет мощно отреагировать на игровой эпизод. Вы ведь помните, как искренне он рассмеялся после промаха Кейна с пенальти во время ЧМ?
Фанаты уже растащили фото француза на мемы. Делимся самыми забавными сравнениями болельщиков:
💭 «Мбаппе на секунду превратился в Патрика Бэйтмена».
💭 «Тот момент, когда даже твоя бабушка знает, что ты хорош».
Так выглядят чистые эмоции.
идеальный нынче пост:
«Клопп возмутил фанатов! Волна возмущения захлестнула твиттер» - внутри пара фото как Клопп почесал нос и пяток переведенных изречений из твиттера без ссылок.
Реакции - не показали
Показали картинки.
Вывод:
Креатив - говно. Автор - MyDuck(ну нельзя правду говорить,на сайте без цензуры).
Рецепт:
Убить его "апстену" и заставить учить "Природоведение" за 3-ий класс.
У вас высосанная из пальца новость.