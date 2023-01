Как играет «ПСЖ», когда на поле вся троица Мбаппе-Неймар-Месси? Ни одного поражения и куча голов

На матч с «Реймсом» в стартовом составе «ПСЖ» вышла троица Мбаппе, Неймар и Месси, что редкость в 2023 году.

«ПСЖ» выиграл 11 из 13 игр во всех турнирах в этом сезоне (2 ничьих) с Мбаппе, Неймаром и Месси в стартовом составе.

Забивали в этих матчах в среднем 3,2 гола за игру (всего – 41).

3.2 – Paris have won 11 of their 13 games in all competitions this season (2 draws) with both Mbappé, Neymar and Messi as started players, scoring 3.2 goals per game in average (41 in total). Show. #PSGSDR pic.twitter.com/i97S6IRwSj