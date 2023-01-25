📷 Милые фото Месси и Антонеллы с гала-ужина «ПСЖ» завирусились в сети

Как приятно видеть счастливого Лео Месси! Он всегда такой рядом со своей супругой Антонеллой.

Появились кадры с недавнего гала-ужина «ПСЖ», который аргентинец посетил со своей второй половинкой.

Болельщики в социальных сетях тоже умилялись паре:

💭 FOX Sports Argentina: «Найдите себе такого человека, который будет смотреть на вас также, как Месси смотрит на Антонеллу».

💭 JMDeportes: «В них столько любви».

💭 Lionel Messi Brazil: «То, как Месси смотрит на нее – просто невероятно».