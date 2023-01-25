Месси заговорил на английском. Кажется, занятия дают свои плоды 🙊

Пока только чуть-чуть.

Мы все уже давным-давно привыкли к тому, что Месси, в отличие от многих других футболистов, общается только на родном испанском языке.

Но на гала-ужине «ПСЖ» Лео неожиданно решил ответить на английском ведущему, который сказал, что ему надо поработать над своим испанским.

«Very nice of you» («Очень мило с вашей стороны»), — вдруг произнес аргентинец.

Услышать что-то от него на английском — большая редкость. Видимо, изучение языка дает свои плоды. В декабре 2021 года Месси сообщил, что учит английский «более года», а это означает, что он занялся им в 2020 году, когда еще был в «Барсе».

Причина, по которой он решил все же его выучить, может быть связана с его будущей профессией. Лео часто говорит, что хотел бы однажды стать спортивным директором футбольного клуба.