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Месси заговорил на английском. Кажется, занятия дают свои плоды 🙊

Лионель Месси Лионель Месси
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Пока только чуть-чуть.

Мы все уже давным-давно привыкли к тому, что Месси, в отличие от многих других футболистов, общается только на родном испанском языке.

Но на гала-ужине «ПСЖ» Лео неожиданно решил ответить на английском ведущему, который сказал, что ему надо поработать над своим испанским.

«Very nice of you» («Очень мило с вашей стороны»), — вдруг произнес аргентинец.

Услышать что-то от него на английском — большая редкость. Видимо, изучение языка дает свои плоды. В декабре 2021 года Месси сообщил, что учит английский «более года», а это означает, что он занялся им в 2020 году, когда еще был в «Барсе».

Причина, по которой он решил все же его выучить, может быть связана с его будущей профессией. Лео часто говорит, что хотел бы однажды стать спортивным директором футбольного клуба.

12 комментариев

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Карл-Хайнц Кёрбель
Ахахах
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rej1sta
Ответ AndreyBSC
Выше ответил. Посмотрите сколько из испаноговорящих стран относится к развитым. Решают все в Мире не испаноговорящие. Значит знать надо в первую очередь английский.
А зачем ему английский? После завершения карьеры он 100% будет жить в Аргентине и переодически в Испании. Чтобы контрактов рекламных больше было? Не думаю, что ему это нужно.
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AndreyBSC
Ответ 8sq8bzqfby
У испанского языка больше носителей. Ничего неудивительного.
Выше ответил. Посмотрите сколько из испаноговорящих стран относится к развитым. Решают все в Мире не испаноговорящие. Значит знать надо в первую очередь английский.
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8sq8bzqfby
Ответ AndreyBSC
Как может человек, который постоянно ездит по всему Миру и будет после окончания карьеры человеком Мира, до сих пор не освоить международный язык общения?! Это каким ленивцем надо быть?!
У испанского языка больше носителей. Ничего неудивительного.
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AndreyBSC
Ответ Четыреноль
Когда ты мегакрут, люди стараются выучить твой язык. У великого как раз такой случай 😉
Пока играешь в футбол, да, потом нет. Если он не хочет быть свадебным генералом, приглашенной куклой, а хочет иметь реальное влияние на происходящее в футболе и в целом в Мире (сейчас есть показательная ситуация), то ему надо было освоить инглиш лет десять назад.
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AndreyBSC
Ответ rej1sta
Посмотрите сколько людей говорят на испанском, я не думаю, что он испытывает какие-либо проблемы)
Посмотрите сколько испаноговорящих стран относится к развитым и Вы увидите, что он будет испытывать проблемы и будет принят не так, как мог бы быть принят, если бы владел инглишом на уровне общения тет-а-тет с теми, кто правит Миром.
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Четыреноль
Ответ AndreyBSC
Как может человек, который постоянно ездит по всему Миру и будет после окончания карьеры человеком Мира, до сих пор не освоить международный язык общения?! Это каким ленивцем надо быть?!
Когда ты мегакрут, люди стараются выучить твой язык. У великого как раз такой случай 😉
+5
0
+5
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rej1sta
Ответ AndreyBSC
Как может человек, который постоянно ездит по всему Миру и будет после окончания карьеры человеком Мира, до сих пор не освоить международный язык общения?! Это каким ленивцем надо быть?!
Посмотрите сколько людей говорят на испанском, я не думаю, что он испытывает какие-либо проблемы)
+8
0
+8
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AndreyBSC
Как может человек, который постоянно ездит по всему Миру и будет после окончания карьеры человеком Мира, до сих пор не освоить международный язык общения?! Это каким ленивцем надо быть?!
+2
-9
-7
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luarr
Дык он в том же 2021 г говорил, мол, многое понимаю на англ, но не люблю разговаривать (полагаю, из-за того, что акцент и в целом не очень хороший разговорный, небольшой словарный запас и т.д., и т.п.).
+5
-1
+4
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Олег Иваницкий
Ответ toyka
Лео все может но не хочет)))
Как и любой здоровый человек в принципе
+17
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+17
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toyka
Лео все может но не хочет)))
+14
-2
+12
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