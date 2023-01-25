Хуан Рикельме: «Пока Месси играет, Аргентина всегда будет фаворитом»

Ветеран сборной Аргентины Хуан Рикельме воздал должное своему соотечественнику Лионелю Месси за его вклад в игру национальной команды во время чемпионата мира в Катаре.

«Я благодарен игрокам за радость, которую они подарили всем аргентинцам», - цитирует Рикельме PSG Talk.

«Те, кто любят футбол, были рады увидеть, как Месси поднимает кубок чемпионата мира над головой. Этого хотели не только аргентинцы. Тут все согласны, что он заслужил победу – такое единодушие редко встречается. Я очень рад, что Месси добился цели».

«Я всегда говорил, что пока Меси играет, Аргентина будет фаворитом. Лео любит соревноваться, он играет так, как будто он у себя во дворе – это чудесно», - добавляет Рикельме.

Лео Месси и игроки сборной Аргентины продемонстрировали впечатляющую игру и одержали победу в турнире, спустя 36 лет ожидания.