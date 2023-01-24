Игрокам «ПСЖ» провели экскурсию по новой базе клуба. Все были в строительных касках

Игрокам «ПСЖ» сегодня провели экскурсию по территории будущего нового тренировочного центра клуба.

В расположении парижской команды будет 17 футбольных полей, жилье, ресторан и спа-центр.

«Вы — лучшие игроки, поэтому мы построили лучший центр. Мы делаем все, чтобы поддержать вас, важна каждая деталь», – сказал президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Президент клуба сам и презентовал игрокам постройку.

Центр расположится на 74 гектарах земли в пригороде Парижа. На территории также будет построена новая просторная комната для трофеев.

Всего игроки и тренерский штаб были в касках и специальных костюмах. Вот лучшие фотографии: