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Игрокам «ПСЖ» провели экскурсию по новой базе клуба. Все были в строительных касках

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Игрокам «ПСЖ» сегодня провели экскурсию по территории будущего нового тренировочного центра клуба.

В расположении парижской команды будет 17 футбольных полей, жилье, ресторан и спа-центр.

«Вы — лучшие игроки, поэтому мы построили лучший центр. Мы делаем все, чтобы поддержать вас, важна каждая деталь», – сказал президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Президент клуба сам и презентовал игрокам постройку. 

Центр расположится на 74 гектарах земли в пригороде Парижа. На территории также будет построена новая просторная комната для трофеев.

Всего игроки и тренерский штаб были в касках и специальных костюмах. Вот лучшие фотографии:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 комментариев

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Kolch
Мбаппе молодец, смотрит новости из России и по канонам каску надел - поверх шапки
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Максим Τихонов
Элитная бригада из Парижа выполнит заказ любой сложности
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Sergio666
Не фото,а кладезь мемов)))
+1
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fatei4
На месси каска лучше всех смотрится, как на него шитая 😀
+1
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Emma Nevskaia
Лицо Лео: отвезите меня домой
Неймар: а танцы будут?
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Flow market Victor Mercedes
И кто-то серьёзно верит в то, что Месси хочет оттуда уйти?))) не жизнь а сказка с продолжением следует)))
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