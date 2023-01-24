ПСЖ
Блог

Месси тяжело восстанавливается от победы на ЧМ: после поражения от «Ренна» получил в клубе 2 недели отпуска и отправился в горы

Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Клубы
Футбол Футбол

Главное, чтобы не как Нойер.

После возвращения из сборной Лео лихо дебютировал и сразу забил «Анжеру», а вот следующий матч Месси, как и всему «ПСЖ» не удался – команда довольно безнадежно проиграла «Ренну», а аргентинец не был похож сам на себя.

В итоге в клубе решили дать Лео мини-отпуск, освободив его от кубкового матча с «Пеи-де-Кассель», где практически в одиночку дал результат Мбаппе. В итоге у Лео высвободились 2 недели до следующей игры «ПСЖ», и он отправился в горы в компании семьи – разумеется, с Антонеллой и детьми.

На лыжах Лео никто не видел, да и выглядел он весьма замаскированно, но болельщики «Баварии» все равно грустят.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тюменский медвежонок
Ответ Altim
ПСЖ конечно топовый работодатель. Деньги платит большие, ещё и в отпуск отправляет, чтоб отдохнуть от предыдущего отпуска))
ну а как вы хотели? капризные звезды топают "ножками", в такое время живем...
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Гений футбола - Лео Месси, набирает спортивную форму к Лиге Чемпионов, после победы на Чемпионате Мира.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altim
ПСЖ конечно топовый работодатель. Деньги платит большие, ещё и в отпуск отправляет, чтоб отдохнуть от предыдущего отпуска))
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Как раз к матчу с Баварией приедет)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
До Баварии в ЛЧ осталось совсем чуток,надо набирать Лёне и ПСЖ в целом.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий