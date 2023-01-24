Месси тяжело восстанавливается от победы на ЧМ: после поражения от «Ренна» получил в клубе 2 недели отпуска и отправился в горы

Главное, чтобы не как Нойер.

После возвращения из сборной Лео лихо дебютировал и сразу забил «Анжеру», а вот следующий матч Месси, как и всему «ПСЖ» не удался – команда довольно безнадежно проиграла «Ренну», а аргентинец не был похож сам на себя.

В итоге в клубе решили дать Лео мини-отпуск, освободив его от кубкового матча с «Пеи-де-Кассель», где практически в одиночку дал результат Мбаппе. В итоге у Лео высвободились 2 недели до следующей игры «ПСЖ», и он отправился в горы в компании семьи – разумеется, с Антонеллой и детьми.

На лыжах Лео никто не видел, да и выглядел он весьма замаскированно, но болельщики «Баварии» все равно грустят.