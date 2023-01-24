Месси рассказал, кем мог стать, если бы не футбол. Лео признался, что часто думал об этом

У Лео Месси великая карьера: 87 трофеев (включая индивидуальные типа лучший бомбардир сезона, но не считая призов игроку матча). Среди них 10 титулов Ла Лиги, 4 кубка ЛЧ, олимпийское золото, Кубок Америки и чемпионат мира.

Разумеется, все помнят и про 7 «золотых мячей». Возможно, парочка последних была с большой натяжкой, но Лео стал первым игроком с пятью «ЗМ». Недавно аргентинцу задали вопрос: кем бы они стал, если бы не футбол?

Поразмыслив, Лео признался, что у него не было выбора.

«Я часто задавал себе этот вопрос и, честно говоря, не знаю. Моей мечтой с детства было стать футболистом. Я проводил все свои дни с мячом, это было моим хобби с детства», – заявил Месси.