ПСЖ
Блог

Месси рассказал, кем мог стать, если бы не футбол. Лео признался, что часто думал об этом

Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Золотой мяч Золотой мяч
Клубы
Футбол Футбол

У Лео Месси великая карьера: 87 трофеев (включая индивидуальные типа лучший бомбардир сезона, но не считая призов игроку матча). Среди них 10 титулов Ла Лиги, 4 кубка ЛЧ, олимпийское золото, Кубок Америки и чемпионат мира.

Разумеется, все помнят и про 7 «золотых мячей». Возможно, парочка последних была с большой натяжкой, но Лео стал первым игроком с пятью «ЗМ». Недавно аргентинцу задали вопрос: кем бы они стал, если бы не футбол?

Поразмыслив, Лео признался, что у него не было выбора.

«Я часто задавал себе этот вопрос и, честно говоря, не знаю. Моей мечтой с детства было стать футболистом. Я проводил все свои дни с мячом, это было моим хобби с детства», – заявил Месси.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Али Османов
Миша Тихонов,сравнение Роналду с Месси вот это с большой натяжкой портака,а зм Месси абсолютно заслуженные,думай когда пишешь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Лео Месси - это и есть футбол. 🇦🇷
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
Всё то,чего достиг и что прошёл Лёня,это было предопределено свыше. Месси на вершине футбольного Олимпа современности !
И нет там никаких натяжек,всё по делу.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий