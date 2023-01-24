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«Мы тоже начинали любителями». Мбаппе философски высказался про матч с «Пеи-де-Кассель»

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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«ПСЖ» катком прошелся по любительскому клубу «Пеи-де-Кассель». В кубковой встрече парижане одержали победу со счетом 7:0. А Мбаппе вообще оформил пента-трик.

Килиан в тот вечер был капитаном «ПСЖ». После матча он философски прокомментировал игру своей команды:

Pays de Cassel-PSG (0-7) : le résumé vidéo avec le quintuplé de Mbappé

«Мы довольны. Мы приехали сюда, чтобы пройти дальше. Мы также прибыли сюда с большим уважением к сопернику. В нашем случае уважение означало отыграть матч на нашем уровне. Это то, что мы сделали сегодня. Мы очень довольны и теперь будем готовиться к Лиге 1, в которой мы сыграем в воскресенье. Такой матч – это хорошая возможность не только для них, но и для нас. Встреча напомнила о том, что мы тоже начинали с любительского футбола. Мы сумели сохранить те ценности, которые вывели нас на самый высокий уровень. Важно не терять эту связь, даже если подобное случается лишь в одном матче. Мы очень рады, что приехали сюда и сыграли матч. Кубок Франции очень важен для «ПСЖ».

В перерыве Мбаппе обменялся футболками с капитаном соперника. А игроки «Пеи-де-Кассель» заглянули в раздевалку к «ПСЖ», где получили автографы и селфи со своими кумирами из профессионального футбола.

Следующий кубковый соперник парижан будет намного серьезнее. В 1/8 турнира подопечные Гальтье встретятся с «Марселем».

Как вам речь капитана Мбаппе?

1 комментарий

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А мы до сих пор любители, некоторые даже диванные эксперты и лучшие футбольные менеджеры спортс. Ру)
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