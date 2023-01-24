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Максимальное уважение. Игроки «ПСЖ» сделали приятный сюрприз футболистам «Пеи-де-Кассель» из шестого дивизиона

Пеи-де-Кассель
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«ПСЖ» без особый трудностей прошел в следующую стадию Кубка Франции. Парижане разгромили команду из шестого дивизиона со счетом 7:0. 

У игроков скромного клуба «Пеи-де-Кассель», несмотря на полный разгром, после вечера в Лансе остались лишь приятные эмоции. Спортивный директор клуба с севера Франции рассказал о сюрпризе, который для игроков «Пеи-де-Кассель» подготовил «ПСЖ»:

«Мы вели переговоры с «ПСЖ» всю неделю, хотели сделать для наших игроков сюрприз. Они смогли зайти в раздевалку к парижанам, обменяться футболками, сфотографироваться и получить автографы. «ПСЖ» не делал ничего подобного для других клубов. Они показали свой класс на поле и за его пределами. Они проявили уважение к нам во время игры. В этом и заключается магия Кубка: игроки из таких маленьких клубов, как наш, могут встретиться с величайшими звездами мира». 

За «Пеи-де-Кассель» играют любители, а капитан команды вообще состоит в ультрас парижан. Слабо верилось, что такая команда устоит под натиском «ПСЖ». Домой футболисты «Пеи-де-Кассель» уезжали в отличном настроении! После матча в командном автобусе царила чудесная атмосфера:

Все же игроки с севера Франции увезли из Ланса кое-что важнее победы – бесценные воспоминания.

3 комментария

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San San
им ничего это не стоило, а репутации +
+11
0
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HeroMM
подобную практику нужно ввести во всех клубах, чтобы все болели за ПСЖ и радовались проигрышам) ну или хотя бы серию для сериала такую снять
+5
-2
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Руслан Магамуров
Добрые истории
+30
0
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