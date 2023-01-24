3 причины, по которым Месси не намерен продлевать контракт с «Парижем»

Пару дней назад Жерар Ромеро громыхнул инсайдом о Лео Месси: судя по информации, аргентинец не намерен продлевать контракт с «ПСЖ».

По словам аргентинского журналиста Серхио Гонсалеса, у Лео есть несколько причин:

• Месси не нравится, как его воспринимают французские болельщики и СМИ. В прошлом сезоне его освистали свои же болельщики, а средства массовой информации были очень критичны по отношению к нему.

• У Месси и Гальтье не самые теплые отношения, а связь с главным тренером всегда ему необходима.

• Месси также недоволен большими полномочиями Мбаппе, которые Килиан получил после продления контракта. Аргентинец хочет уйти, чтобы избавиться от возможного конфликта в будущем, когда Лео постареет.

У Месси есть 6 месяцев, чтобы принять решение – однако стоит помнить, что он уже может вести переговоры с другими клубами.