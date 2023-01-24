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3 причины, по которым Месси не намерен продлевать контракт с «Парижем»

Лионель Месси Лионель Месси
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Пару дней назад Жерар Ромеро громыхнул инсайдом о Лео Месси: судя по информации, аргентинец не намерен продлевать контракт с «ПСЖ».

По словам аргентинского журналиста Серхио Гонсалеса, у Лео есть несколько причин:

• Месси не нравится, как его воспринимают французские болельщики и СМИ. В прошлом сезоне его освистали свои же болельщики, а средства массовой информации были очень критичны по отношению к нему.

• У Месси и Гальтье не самые теплые отношения, а связь с главным тренером всегда ему необходима.

• Месси также недоволен большими полномочиями Мбаппе, которые Килиан получил после продления контракта. Аргентинец хочет уйти, чтобы избавиться от возможного конфликта в будущем, когда Лео постареет.

У Месси есть 6 месяцев, чтобы принять решение – однако стоит помнить, что он уже может вести переговоры с другими клубами.

3 комментария

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Максим Смирнов
Ответ Имя Фамилия
Когда делаешь одно и то же стабильно раз в пару лет к 35-и годам всё становится предсказуемо. Не впервые меси проворачивает такой трюк, жадный до власти аргентинец тянет с продлением до последнего момента, чтобы высосать из руководства все соки. Какую дичь он себе выбивает на этот раз можно только гадать, отдельную спальню для Агуэро на Стад де Франс или ещё один кубок ЧМ, в этом плане больная фантазия меси идёт далеко впереди наших догадок, в любом случае куда бы он не перешёл его клуб от этого пострадает. Болельщикам ПСЖ остаётся только надеется, что пострадает в итоге от этого барса, куда он и перейдёт.
Месси обладает уникальным качеством разрывать aнaлы тех, кого он даже не видел, — а именно хейтеров. Вот и твой он разорвал. Да, Месси выбьет себе и больше власти, и больше денег, а ты будешь рваться с этого еще больше, а он будет только кайфовать, ну а юзеры спортса будут и далее смеяться над тобой)
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Имя Фамилия
Когда делаешь одно и то же стабильно раз в пару лет к 35-и годам всё становится предсказуемо. Не впервые меси проворачивает такой трюк, жадный до власти аргентинец тянет с продлением до последнего момента, чтобы высосать из руководства все соки. Какую дичь он себе выбивает на этот раз можно только гадать, отдельную спальню для Агуэро на Стад де Франс или ещё один кубок ЧМ, в этом плане больная фантазия меси идёт далеко впереди наших догадок, в любом случае куда бы он не перешёл его клуб от этого пострадает. Болельщикам ПСЖ остаётся только надеется, что пострадает в итоге от этого барса, куда он и перейдёт.
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Роман
У Месси выбор не большой. Или оставаться в ПСЖ или в Саудовскую Аравию. Наверное учтет опыт Роналду.
И не будет опрометчиво из клуба уходить.

Да ему придется под Мбаппе играть, да тот главный. Но если хочет такую з/п и клуб претендующий на ЛЧ, придётся потерпеть.
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