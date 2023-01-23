«Несбалансированная команда». Бывший игрок «ПСЖ» считает, Месси, Неймар и Мбаппе смогут стать причиной провала парижан в ЛЧ

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Жан-Мишель Ларк раскритиковал Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара за их неэффективность в обороне. Француз, который сейчас является спортивным журналистом, утверждает, что сезон его бывшего клуба в Лиге чемпионов находится под угрозой из-за недостатков трио.

«Игра Серхио Рамоса порождает критику, но я бы не хотел винить одного игрока в несбалансированности команды. Мы часто говорим о том, что команда несбалансирована, потому что трио нападающих не отрабатывает в обороне, а защитники, на мой взгляд, испытывают трудности, потому что в клубе сосредоточены только на именах в атаке. Иногда клуб подписывает футболиста только, чтобы потешить себя», - цитирует Ларка PSG Talk.

«У нас больше нет Маркиньоса 3-4-летней давности. Вы можете выиграть турнир, когда у вас есть парни, способные изменить ситуацию, но крупный турнир, как Лига чемпионов, можно выиграть только тогда, когда у команды есть надежная защита. Однако сегодня, мне больно это говорить, но у нас в «ПСЖ» нет защиты, которая дает надежду на победу в Лиге чемпионов. Я надеюсь, что ошибаюсь».