Искусственный интеллект показал, как будут выглядеть Роналду и Месси в 2042 году

Искусственный интеллект показал, как будут выглядеть Криштиану Роналду и Лионель Месси в 2042 году.

В 2042 году Роналду будет 56 лет. Месси будет 54 года. Они совсем не выглядят потрепанными.

Месси, похоже, навсегда избавился от бороды, волосы поседели у обоих. Костюмы, в которые они одеты... Наряд Роналду больше подходит Месси и наоборот.

Оба игрока поделились сообщениями в социальных сетях после их матча друг против друга в четверг. Это была первая игра Роналду в Саудовской Аравии с тех пор, как в начале этого месяца он подписал мега-контракт с «Аль-Насром».

Он сказал: «Так счастлив снова оказаться на поле и в протоколе! И приятно увидеть старых друзей!»

Среди опубликованных фотографий Роналду обнимал Месси.

Вскоре после этого семикратный обладатель «Золотого мяча» поделился видео обнимающегося дуэта в своей истории в Instagram.