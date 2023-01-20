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Искусственный интеллект показал, как будут выглядеть Роналду и Месси в 2042 году

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Лионель Месси Лионель Месси
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Искусственный интеллект показал, как будут выглядеть Криштиану Роналду и Лионель Месси в 2042 году.

В 2042 году Роналду будет 56 лет. Месси будет 54 года. Они совсем не выглядят потрепанными.

Месси, похоже, навсегда избавился от бороды, волосы поседели у обоих. Костюмы, в которые они одеты... Наряд Роналду больше подходит Месси и наоборот. 

Оба игрока поделились сообщениями в социальных сетях после их матча друг против друга в четверг. Это была первая игра Роналду в Саудовской Аравии с тех пор, как в начале этого месяца он подписал мега-контракт с «Аль-Насром».

Он сказал: «Так счастлив снова оказаться на поле и в протоколе! И приятно увидеть старых друзей!»

Среди опубликованных фотографий Роналду обнимал Месси.

Вскоре после этого семикратный обладатель «Золотого мяча» поделился видео обнимающегося дуэта в своей истории в Instagram.

5 комментариев

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stif 95
Время когда они будут встречаться на тренерском поприще
+1
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Диван диванов
Нет месси будет весить тонну.Таким подтянутым не будет
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Old Partisan
Не все будут седеть как Дидье Дешам к 54 годам)
+1
0
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Роман
Чёт выглядят на лет 70.
+1
0
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Иван Рыбаков
По мнению ИИ Месси станет Ричардом Гиром, а Роналду-Стивеном Лэнгом.
+4
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