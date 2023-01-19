О нет! На матч «ПСЖ» против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» прилетел Солт Бэ. Именно он отнимал Кубок мира у игроков сборной Аргентины

Весь футбольный мир замер в ожидании встречи Месси и Роналду на футбольном поле. «ПСЖ» сыграет против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

Такое событие не мог пропустит и Солт Бэ – тот самый турецкий повар, который назойливо отнимал у игроков сборной Аргентины Кубок мира, трогал и целовал трофей. Солт Бэ приземлился в Эр-Рияде:

В финале чемпионата мира турок устроил настоящий скандал. ФИФА даже пришлось провести внутреннее расследование, чтобы установить то, каким образом мужчине удалось попасть на поле.

Своей выходкой на Мундиале Солт Бэ настроил против себя всех футбольных фанатов. Теперь болельщики боятся, что повар устроит еще один перформанс в матче «ПСЖ» со сборной «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

Фанаты делятся эмоциями в соцсетях: 💭 «Для Месси срочно нужно найти охрану! Этот чувак опять будет бегать за Лео после матча».

💭 «Уберите этого человека! Вышлите его из страны! Сделайте все, чтобы он не попал на стадион».

💭 «О, ради бога, только не он».

💭 «Может, на него сбросить тонну соли? Пусть он там отдохнет, лишь бы не добрался до футболистов».

💭 «Ого! В Саудовскую Аравию прилетел еще один действующий чемпион мира!».

💭 «Боже, я никогда тебя ни о чем не просил. Но сейчас, пожалуйста, пусть этот чувак не попадет на матч, молю!»

💭 «А мне интересно, к кому он будет приставать больше – к Месси или к Роналду?»

Сам Солт Бэ пока не подтвердил, что будет присутствовать на матче. Может, он хочет подкараулить игроков у стадиона?