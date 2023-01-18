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Стиль дня: «ПСЖ» сыграет против «саудовских звезд» с Роналду в новой золотисто-черной форме

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ПСЖ представил свою новую четвертую форму для сезона 22/23 , включая тренировочную футболку, во время тренировки на стадионе Халифа перед 30 000 болельщиками.

 
 

В четверг, 19 января, «ПСЖ» сыграет в Эр-Рияде с командой звезд саудовских команд «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср», за которую с недавних пор выступает Криштиану Роналду.

Футболка полностью отличающаяся от обычных цветов клуба. Именно в ней «ПСЖ» и сыграет в товарняке. 

 

Лионель Месси и Криштиану Роналду не играли друг против друга с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.

Матч состоится в четверг в 18:00 по московскому времени.

1 комментарий

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TravenS
Дезигн виден невооружённым взглядом) дети на обоях красивее рисуют
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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