Стиль дня: «ПСЖ» сыграет против «саудовских звезд» с Роналду в новой золотисто-черной форме

ПСЖ представил свою новую четвертую форму для сезона 22/23 , включая тренировочную футболку, во время тренировки на стадионе Халифа перед 30 000 болельщиками.

В четверг, 19 января, «ПСЖ» сыграет в Эр-Рияде с командой звезд саудовских команд «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср», за которую с недавних пор выступает Криштиану Роналду.

Футболка полностью отличающаяся от обычных цветов клуба. Именно в ней «ПСЖ» и сыграет в товарняке.