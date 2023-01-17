Французский журналист назвал трансфер Неймара в «ПСЖ» «худшим в истории футбола»

После вылета сборной Бразилии с чемпионата мира Неймар вернулся в «ПСЖ», но первый матч бразильца после международной паузы обернулся фиаско. Нападающий сумел отдать голевую в начале встречи, а во втором тайме получил две желтые и был удален с поля.

Из-за дисквалификации Неймар пропустил матч против «Ланса» – главного преследователя парижан в Лиге 1. Ней не смог помочь своей команде, которая уступила сопернику со счетом 1:3.

Пресса принялась критиковать бразильца. Громче всех высказался журналист Даниэль Риоло в эфире телеканала RMC:

«Неймар хорошо провел первую половину сезона лишь потому, что готовился к чемпионату мира. В «ПСЖ» он просто тренировался. Что ж, теперь ЧМ позади. Неймар выходит в старте, потому что Гальтье, великий революционер Кампуша, выпускает его на поле. А мы вообще осознаем, что переход Неймара с точки зрения соотношения между ценой и качеством стал самым провальном трансфером в истории футбола? Это ужасно. «ПСЖ» пора остановиться. А ведь они еще думают о продлении контрактов Месси и Рамоса. Давайте, продлите Месси еще на 20 лет, он приедет на стадион, когда уже будет дедушкой. Еще продлите Неймара на 15 лет и платите ему такую же зарплату, которую он получает сейчас».

В феврале «ПСЖ» ждут матчи, в которых и Неймару, и Месси предстоит изменить мнение Риоло. Парижане сыграют с «Баварией» в Лиге чемпионов – отличный шанс для звезд французской команды показать свой настоящий уровень.

Согласны с мнением журналиста? Не кажется ли вам, что он слишком резок в своих суждениях?