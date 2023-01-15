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Фанат обратил внимание на неутешительные результаты «ПСЖ» в матчах против команд топ-5 Лиги 1

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В этом сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» борется с соперниками, которые в личных встречах с командой Гальтье показывают высокое давление.

Это касается клубов, занимающих верхние строчки таблицы Лиги 1. «ПСЖ» выиграл только один матч против пятерки лучших команд чемпионата. На эту закономерность обратил внимание болельщик столичной команды в Твиттере:

«ПСЖ» против команд с пьедестала – это отстой». 

В матче против «Марселя» парижане одержали минимальную победу. С «Монако» сыграли вничью, а встречи с «Лансом» и «Ренном» проиграли.

В итоге в матчах против своих главных конкурентов «ПСЖ» набрал всего 4 очка из 12 возможных. 

Но унывать не стоит, у команды Гальтье впереди вторая половина сезона, чтобы исправить статистику и показать, кто в доме хозяин.

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