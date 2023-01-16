Ого. Статистика показывает, что у «ПСЖ» начались проблемы с атакой

«ПСЖ» начал 2023 год с неутешительных результатов. В первых трех матчах Лиги 1 парижане дважды уступили сопернику.

Статистический портал Paris Stats Germain поделился графиком изменения xG команды Гальтье. Диаграмма ярко демонстрирует нисходящий тренд: 16 октября в матче против «Марселя» xG парижан был равен трем. А в игре с «Ренном», последней встрече «ПСЖ» в чемпионате Франции, их xG был всего 0,6 – самый низкий показатель команды в текущем сезоне.

И хоть показатель ожидаемых голов крайне спорный, сам факт такого резкого снижения вызывает тревогу.

С чем вы связываете падение xG «ПСЖ»? Как считаете, это закономерность отражает реальную проблему парижан в атаке?