ПСЖ
Блог

Ого. Статистика показывает, что у «ПСЖ» начались проблемы с атакой

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Неймар Неймар
Клубы
Футбол Футбол

«ПСЖ» начал 2023 год с неутешительных результатов. В первых трех матчах Лиги 1 парижане дважды уступили сопернику.

Статистический портал Paris Stats Germain поделился графиком изменения xG команды Гальтье. Диаграмма ярко демонстрирует нисходящий тренд: 16 октября в матче против «Марселя» xG парижан был равен трем. А в игре с «Ренном», последней встрече «ПСЖ» в чемпионате Франции, их xG был всего 0,6 – самый низкий показатель команды в текущем сезоне.

И хоть показатель ожидаемых голов крайне спорный, сам факт такого резкого снижения вызывает тревогу.

С чем вы связываете падение xG «ПСЖ»? Как считаете, это закономерность отражает реальную проблему парижан в атаке? 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Верратти нет, ПСЖ никакой.
ПСЖ больше похож на не доклуб. Сбалансированная Бавария по ним катком пройдется. Если левых пенок не нарисуют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
Ничего страшного, прошло всего три матча дальше будет больше и лучше
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Den00
Полузащита ужасная,что в этом Витиньо хорошего не пойму?много матчей смотрел,вообще не уровень
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий