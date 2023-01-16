«Даже моя бабушка забила бы этот гол». Болельщики критикуют «ПСЖ» за матч против «Ренна»

«ПСЖ» неожиданно потерпел поражение в матче с «Ренном» (1:0). Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе не смогли забить за свою команду в гостевом поединке.

Килиан начал матч на скамейке запасных, место в стартовом составе получил Юго Экитик, но он не оправдал ожидания тренера – Кристоф Гальтье заменил его на Мбаппе на 55 минуте встречи.

Болельщики остались недовольны выступлением своей команды и выразили разочарование в Twitter.

«Месси делает на Мбаппе идеальный пас, но гола нет!».

«Мбаппе в спячке, он будет готов в 2026 году».

«Мбаппе подвел Месси – продайте этого мошенника».

«Даже моя бабушка забила бы этот гол».

«Позорная игра».

«ПСЖ» вгоняет меня в депрессию».

«Я бы сказал, что заменить Мукиеле было ошибкой».

«Оборона «ПСЖ» - отстой. Особенно Маркиньос и Витинья».

«Ней такой посредственный».

«Месси, Мбаппе и Нея нужно продать – это унизительно».