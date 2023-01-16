«Даже моя бабушка забила бы этот гол». Болельщики критикуют «ПСЖ» за матч против «Ренна»
«ПСЖ» неожиданно потерпел поражение в матче с «Ренном» (1:0). Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе не смогли забить за свою команду в гостевом поединке.
Килиан начал матч на скамейке запасных, место в стартовом составе получил Юго Экитик, но он не оправдал ожидания тренера – Кристоф Гальтье заменил его на Мбаппе на 55 минуте встречи.
Болельщики остались недовольны выступлением своей команды и выразили разочарование в Twitter.
«Месси делает на Мбаппе идеальный пас, но гола нет!».
«Мбаппе в спячке, он будет готов в 2026 году».
«Мбаппе подвел Месси – продайте этого мошенника».
«Даже моя бабушка забила бы этот гол».
«Позорная игра».
«ПСЖ» вгоняет меня в депрессию».
«Я бы сказал, что заменить Мукиеле было ошибкой».
«Оборона «ПСЖ» - отстой. Особенно Маркиньос и Витинья».
«Ней такой посредственный».
«Месси, Мбаппе и Нея нужно продать – это унизительно».
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