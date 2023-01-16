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«Даже моя бабушка забила бы этот гол». Болельщики критикуют «ПСЖ» за матч против «Ренна»

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Неймар Неймар
Лионель Месси Лионель Месси
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«ПСЖ» неожиданно потерпел поражение в матче с «Ренном» (1:0). Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе не смогли забить за свою команду в гостевом поединке.

Килиан начал матч на скамейке запасных, место в стартовом составе получил Юго Экитик, но он не оправдал ожидания тренера – Кристоф Гальтье заменил его на Мбаппе на 55 минуте встречи.

Болельщики остались недовольны выступлением своей команды и выразили разочарование в Twitter.

«Месси делает на Мбаппе идеальный пас, но гола нет!».

«Мбаппе в спячке, он будет готов в 2026 году».

«Мбаппе подвел Месси – продайте этого мошенника».

«Даже моя бабушка забила бы этот гол».

«Позорная игра».

«ПСЖ» вгоняет меня в депрессию».

«Я бы сказал, что заменить Мукиеле было ошибкой».

«Оборона «ПСЖ» - отстой. Особенно Маркиньос и Витинья».

«Ней такой посредственный».

«Месси, Мбаппе и Нея нужно продать – это унизительно».

1 комментарий

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Роман
Согласен. Днари, особенно пеший ход
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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